-TRT PERSONELİNE İDARİ YARGI YOLU ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Personel Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, kurumda çalışan memurlar, aldıkları disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabilecek. TRT Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Disiplin cezaları hükümlerine ilişkin yapılan değişikliğe göre, TRT'de çalışan memurlar, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı da Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilecek. Yönetmelikte yapılan değişiklik, kurumda çalışan memurlara disiplin cezalarına karşı idari yargı yolunu da açtı. Bu arada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TRT'de Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı. Buna göre, TRT'de memur statüsünde istihdam edilen personel, yürüttüğü hizmetin özelliklerine göre yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde belirlenen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilecek. Engelli personel, engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde genel müdür, taşrada ise birimin en üst amiri tarafından belirlenebilecek. Doğum yapan kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecek. Süt iznini hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanacağına kadın personel karar verecek.