TRT personel sayısı son 16 yılda 2 bin 462 kişi azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’de bin 774 kişinin emeklilik teşvikinden yararlandığını açıkladı. Kurumun personel sayısının son 16 yılda 2 bin 462 azaldığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tasfiye için ikna odaları kurulduğu iddialarının haklı olduğunu görüyoruz,” dedi.

CHP’li Özel’in, 703 sayılı KHK ve 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle TRT’nin yapısında yapılan değişikliklere ilişkin soru önergesini yanıtlayan Oktay, AKP iktidarları döneminde TRT’nin personel sayısının 2 bin 462 azaldığını bildirdi.

Oktay, “TRT Kurumu’nda, 5317 personel istihdam edilmektedir. Kurumda 2002 yılında 7 bin 779 personel, 2017 yılında 7 bin 137 personel görev yapmıştır. TRT Kurumu’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel istihdamı yapılmamakta olup, 2 bin 954 sayılı TRT Kanunu hükümlerine göre kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde personel istihdam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrası 460 personal ihraç edilmiş

15 Temmuz’da 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından TRT’den 460 personelin ihraç edildiğini ifade eden Oktay, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“2954 sayılı TRT Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında, emeklilik teşvik düzenlemesinden 1774 personel yararlanmış, 279 personel ise faydalanmamıştır.”

Siyasi baskıdan arındırılmalı

Anayasa değişikliğinin ardından TRT’nin yapısının dönüştürüldüğüne dikkati çeken Özel, TRT’nin kamu yayıncılığına dönmesi ve siyasi baskıdan arındırılması gerektiğini vurguladı. TRT’nin liyakat sahibi personeline yönelik yapılan emekliliğe teşvik düzenlemesiyle çok sayıda personelin tasfiye edildiğini anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önergeye verilen yanıttan tasfiye için ikna odaları kurulduğu iddialarının haklılık payı olduğunu görüyoruz. 1774 personelin emeklilik teşvikinden yararlanması, bu teşvikten yararlanabilecek personelin yüzde 87’sinin emekli edildiği anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde kamu yayıncılığı ilkesini ayaklar altına alan AKP’nin TRT’yi küçültme çabası da verilen yanıttan anlaşılmaktadır. AKP, iktidarı boyunca TRT’nin personel sayısını yüzde 31 oranında düşürmüştür. TRT’nin yeniden kamu yayıncılığına dönebilmesi, kurumun siyasi baskıdan arındırılması ve işini iyi bilen personelin yükselmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.”