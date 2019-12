-TRT OKUL KANALI AÇILDI ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - TRT Okul kanalı, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen törenle yayın hayatına başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, yeni kanalın ülkeye millete ve özellikle gençlere hayırlı olmasını dileyerek, ''TRT, milletimizin, ülkemizin ekranıdır. TRT bizim vizyonumuzu dünyaya gösterecek, taşıyacak en önemli araçlardan biridir'' dedi. Özellikle TRT'ye, televizyonu, tüm dünyaya örnek teşkil edecek biçimde eğitici bir araca, bir bilgi kutusuna çevirdiği, bunun mümkün olabileceğini gösterdiği için şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, bugün TRT yayınlarının başlamasının 43. yıl dönümü olduğunu anımsatarak TRT'ye nice başarılı yıllar diledi. Bilgiye ulaşmak konusunda teknolojik imkanları kullanabilmenin ciddi bir rekabet artışı oluşturduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte modern araçların yarar sağlamak kadar zarar vermek için de kullanılabileceği gerçeğinin görülmesi gerektiğini kaydetti. -''TRT MİLLETİMİZİN ÜLKEMİZİN EKRANIDIR''- Başbakan Erdoğan, TRT'nin televizyonun algısını, imajını, fonksiyonunu değiştiren, televizyonda yeni bir anlayışı hakim kılan ve hatta tüm dünyaya örnek teşkil eden bir sorumlulukla çok önemli büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. TRT'nin farkının her alanda çok bariz, çok net olarak görüldüğünü belirten Erdoğan, Türkçe'nin en güzel şekliyle kullanımı noktasında TRT'nin önemli bir işlev gördüğünü kaydetti. Ailenin, aile değerlerinin muhafaza edilmesi, çocukların eğitimi, milli ve manevi değerlere saygı noktasında TRT'nin çok farklı bir yerde durduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Tarihe milletçe saygı duyduğumuz örnek gösterdiğimiz tarihi şahsiyetlere inançlara kültürlere karşı TRT, hassasiyet gösteriyor. Sorumlu bir yayın politikası izliyor. TRT, tüm bu hassasiyetleri ile milletin televizyonu olduğunu, milletin emanetini hakkıyla, hakkaniyetle taşıdığını gösterdi ve göstermeye devam ediyor'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''TRT, milletimizin, ülkemizin ekranıdır. TRT bizim vizyonumuzu dünyaya gösterecek, taşıyacak en önemli araçlardan biridir. Güçlü ekonomiyi itibarlı Türkiye'yi, bizim barış mesajlarımızı büyük Türkiye imajını dünyaya bugün TRT ile ulaştırıyoruz. Son dönemde kurduğumuz 10 yeni kanal ile toplumun her kesimine ulaştığımız gibi artık dünyaya da ulaşabiliyoruz. Çocuk kanalı ile çocuklara, müzik kanalı ile gençlere, Anadolu kanalı ile yerele, TRT ŞEŞ kanalı ile ülkemizin farklı bir zenginliğine hitap ediyoruz. Avaz ile, TRT Türk ile, TRT-ETTÜRKİYE ile Arap dünyasına, turizm kanalı ile 32 farklı dilde yayın yapan internet sayfası ile dünyaya hitap ediyoruz. Nasıl ki TİKA ile ata yadigarı eserlere sahip çıkıyorsak, nasıl ki Yunus Emre Enstitüsü ile artık dünyaya Türkçe öğretiyorsak, işte TRT ile de dünyaya Türkçe sesleniyor, dünyaya barış mesajlarımızı gönderiyoruz.'' -''SADECE GENÇLER VE ÇOCUKLARI İÇİN DEĞİL''- Erdoğan, 8 yılda 160 bin yeni derslik inşa edildiğini, okullara 1 milyona yakın bilgisayar gönderildiğini bildirerek şimdi sınıflara kadar bilgisayar ve akıllı tahta gönderilmeye başlandığını belirtti. Üniversite sayısının açılan 80 yeni üniversite ile 76'dan 156'ya yükseldiğine işaret eden Erdoğan, bütün illere üniversite kazandırıldığını söyledi. Anadolu Üniversitesi ve TRT işbirliği ile kurulan TRT Okul kanalı ile artık her eve, her okula, televizyonun çektiği her yere okulu, hatta üniversiteyi götürdüklerini kaydeden Erdoğan, sadece gençler ve çocuklar için değil bütün vatandaşlar aracılığıyla yaşam boyu öğrenmenin altyapısının oluşturulduğunu vurguladı.