TRT'nin vatandaştan 11 yılda topladığı para 6.6 milyar dolar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Gözler TRT’ye çevrildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın verdiği soru önergesine gelen yanıt, TRT için vatandaşlardan toplanan elektrik enerji payı ve bandrol ücretlerinin 11 yıllık bilançosunu ortaya çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre, CHP'li Yavuzyılmaz, geçen temmuz ayında TBMM KİT Komisyonu’nda 2010 yılından 2020 yılına kadar TRT’nin ilan, reklam, sponsorluk ve program gelirlerinin yanı sıra enerji payı ve bandrollerden ne kadar gelir elde ettiğini sormuştu. Yavuzyılmaz söz konusu rakamların Türk Lirası dışında ilgili yıl ortası döviz kurunu kullanarak dolar bazlı paylaşılmasını da istedi. TRT’nin paylaştığı veriler, vatandaşlardan toplanan toplam rakamın ortaya çıkmasını sağladı.

2010 – 2020 yılları arasında elektrik faturalarından 8 milyar 923 milyon 767 bin lira toplandı

Buna göre 2010 – 2020 yılları arasını kapsayan 11 yıllık dönemde, elektrik faturalarından yapılan yüzde 2.26’lık kesintili ile vatandaşlardan toplam 8 milyar 923 milyon 767 bin lira toplandı. Televizyondan radyoya, cep telefonundan akıllı kol saatine kadar çok sayıda cihazdan alınan bandrol gelirleri ise aynı dönemde 11 milyar 888 milyon 905 bin lira oldu. Böylece 11 yıllık fatura toplam 20 milyar 812 milyon 673 bin lira oldu.

TRT dolar kuru üzerinden rakamları aktardı

TRT’nin verdiği cevapta dolar kuru üzerinden paylaşılan tablolara göre, 2010 – 2020 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarından 3 milyar 179 milyon 290 bin dolar, satın aldığı cihazlardan ise bandrol geliri adı altında 3 milyar 506 milyon 39 bin lira toplandı. Söz konusu 11 yıllık dönemde toplanan toplam miktar 6 milyar 685 milyon 329 bin dolar oldu.

Televizyondan, akıllı saate bandrol ücreti 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu’na göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınan bandrol ücretleri TRT’ye aktarılıyor. Televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0,01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alınıyor. Televizyon, video kameralar ve radyolarda bu oran yüzde 16. Cep telefonlarında yüzde 10, akıllı kol saatlerinde yüzde 8, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2.

Elektrik payı gelecek yıl kalkacak

Vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2 oranında TRT payı kesiliyordu. Bu pay yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV'ye de tabi tutulduğundan, enerji bedelinin yüzde 2,36'sı olarak faturaya yansıyor. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmıyor. TRT katkı payı, 3093 sayılı Türki̇ye Radyo-Televi̇zyon Kurumu Geli̇rleri̇ Kanunu neticesinde 1984 yılından itibaren alınıyor. 2008 yılında çıkartılan kanunla ise bu pay elektrik bedeli üzerinden hesaplanıp TRT'ye aktarılmaya başlandı.

Erdoğan, geçen pazartesi Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı.