-''TRT Müzik'' yeni programlarını tanıttı İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, tüm sanatçıları farklı sanat çalışmalarıyla ''TRT Müzik'' kanalında görmek istediklerini belirterek, ''TRT Müzik, sanat müziğinden halk müziğine, tasavvuftan rock, pop, caz gibi her türlü müziğe yer verebileceğimiz bir kanal olacak'' dedi. ''TRT Müzik'' kanalının yeni yayın dönemindeki program tanıtımı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Şahin, TRT sanatçılarının görevlerini aksatmayacak şekilde tüm özel televizyon ve radyolarda program yapabileceğini belirterek, bazı sendikacıların bu kararı durdurmak istediklerini, ancak kendilerinin yılmadığını kaydetti. Şahin, ''TRT Müzik''in yarın yeni yayın dönemine başlayacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu yayınların içerisinde bazı sanatçılarımız yer alacak, bazıları yer alamayacak. Biz tüm sanatçı dostlarımızı farklı sanat çalışmalarıyla kanalımızda görmek istiyoruz. Biz, sadece birilerine yer vermek için kanal kurmadık. TRT Müzik, sanat müziğinden halk müziğine, tasavvuftan rock, pop, caz gibi her türlü müziğe yer verebileceğimiz bir kanal olacak. Elbette ki TRT'nin bir misyonu var. Sanat müziği ve halk müziği daha ağırlıklı olacak. Kanalımız, bir klip kanalı olmayacak. Biz, müziğin yanı sıra canlı programlar, belgeseller gibi yayınlar da yapacağız. Kısacası halkın beklentisi ne ise onu kanalımızda yansıtacağız.'' Müziğin, evrensel bir dil olduğunu yaşayarak gördüklerini anlatan Şahin, sanatçılara çok değer verdiklerini, TRT'deki sanatçılara da fazlasıyla destek verdiklerini söyledi. Şahin ayrıca iyi sanatçı olan ancak kendine bir yer edinemeyenleri de bu kanalda görmek istediklerini kaydetti. TRT'de çalışmanın zor olduğunu, bunun yanında çok onurlu bir görevi yerine getirdiklerini belirten Şahin, ''TRT Genel Müdürü olarak 4 yılı yüz akıyla bitirdiğime seviniyorum. Yurt dışına çıktığımızda ne kadar önemli bir iş yaptığımızı görüyoruz. Bu bende inanılmaz bir heyecan uyandırıyor ve daha fazla çalışmak gerektiği hissine kapılıyorum'' diye konuştu. Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Makedonya gezisinde, orada yaşayan halkın çoğunun TRT'yi izleyerek Türkçe öğrendiğini gördüğünü ifade ederek, TRT'nin üzerindeki yükün ve sorumluluğun çok fazla olduğunu, yurt dışına da en iyi hizmeti vermek zorunda olduklarını söyledi. Bu dönemde birçok klip çektiklerini, 203 yeni CD çıkardıklarını aktaran İbrahim Şahin, TRT sanatçılarıyla klip çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmaların özel kanallarda da kullanılabileceğini belirtti. Şahin, konuşmasının ardından Muazzez Ersoy, Fatih Erkoç ve Ümit Besen'in aralarında bulunduğu sanatçılarla fotoğraf çektirdi.