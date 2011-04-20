TRT muhabiri şampiyon oldu!

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Büyük Bayanlarda Açık Siklet birincisi olan bir çocuk annesi Işıl Okan Aktan, TRT İstanbul Haber Müdürlüğü'nde 18 senedir muhabir olarak çalışıyor. Türkiye Şampiyonu olan gazetecinin hedefinde şimdi de Dünya Şampiyonluğu var.Işıl Okan Aktan, haberciliğin zor olduğunu ve bu mesleği yapabilen birinin ağır egzersizleri olan vücut geliştirme sporunu da rahatlıkla yapabileceğini belirterek, "Habercilik zaten çok zor. Bu ağırlığı kaldırabiliyorsam vücut geliştirme sporunu da rahatlıkla yapabileceğimi düşündüm. Gazeteci olmama rağmen bir gazetecinin sporcuda olabileceğini de ispatlamış oldum" dedi.Aktan, Kasım ayında düzenlenecek Dünya şampiyonası hedeflediğini ifade ederek, Türkiye şampiyonluğu için 8 ay boyunca idman yaptığını kaydetti. Aktan, "Bu aşamaya gelmek için sabır, irade ve azim gerekti. Türk kadınına da her daim formda kalabileceğinin örneğini vermek istedim. Yıllardır sporla iç içeydim, atletizm madalyalarım vardı. Ama annelikten sonra spor yaşantımı bırakmıştım. İki senedir bu sporla uğraşıyordum ve bu şampiyona için 8 ay hazırlandım. Benim için sürpriz olmadı. Çünkü bunu istiyordum ve gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. Başarımı anneme ve oğluma hediye ediyorum. Hocam Muammer Gökmen'e de teşekkür ediyorum. Yaşın hiç önemi yok. Herkesi sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.