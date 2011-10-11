'TRT ‘Köstebek’e kol kanat gerdi'

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yazılı bir açıklama yaparak, TRT ve bazı özel kanalların yayın politikasını eleştirdi, TRT’den yandaş yayıncılığının hesabının sorulacağını söyledi.



TRT'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yardımcısı Atalay ve Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunduğu grup konuşmasını kamuoyuna duyurmadığını ifade eden Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:



“Devletin TRT’si eski İçişleri Bakanı ve günümüzün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın ‘Köstebek’ olduğunu açıklayan Anamuhalefet Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini sansür etti, kamuoyuna duyurmadı.



TRT’nin korumaya aldığı köstebek, sığındığı TRT çiftliğinde, kendisini koruyan ve kollayanlarla birlikte yargı önüne çıkarılacak ve hesabını verecektir.



Vergilerimizle yayın yapan ama AKP’ye hizmet eden TRT yöneticileri iyi bilsin ki, yüzyılın soygunu olan Deniz Feneri vurgununun üzerindeki perdeyi nasıl yırttık ve Köstebek’i açıkladıysak, TRT’den de sansürcü yayıncılığının da hesabını soracağız.



Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın grup konuşmasını yayınlayan ama muhalefet partilerinin liderlerinin konuşmalarını kamuoyuna duyurmada aynı duyarlılığı sergilemeyen TRT dışındaki özel kanalların ibret verici yayıncılık anlayışını da kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Çünkü bir yanda 10 kanal Başbakan’ı canlı verirken, öte yanda muhalefet partilerinin görüşleri kamuoyuna ulaştırılmazsa, ne yolsuzlukla, hukuksuzlukla mücadele edilebilir, ne demokrasiden, ne de halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkından bahsedilebilir.”





