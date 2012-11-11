TRT, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sansürledi mi?

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bir açıklamada TRT'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu sansürlediği iddia edildi.

Siirt Pervari'de şehit olan 17 asker için Diyarbakır'da düzenlenen resmi törene Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanları katıldı.

CHP Genel Merkezi, törenleri Diyarbakır'dan canlı yayınlayan TRT'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu sansürlediğini ileri sürdü.

Törene katılanların isimlerinin okunduğu sırada TRT muhabirinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons etmediği iddia edildi.

Yapılan açıklamada, canlı yayın devam ederken TRT'ye yapılan uyrıya rağmen TRT'nin Kılıçdaroğlu sansürünün devam ettiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında TRT ekranında görenlerin, adının anons edilmemesi üzerine CHP Genel Merkezi'ni telefonla aradığı ve e-mail dahil olmak üzere, her türlü iletişim kanalını kullanarak tepki gösterildiğinin belirtildiği açıklamada, "TRT'nin sansürcü, ambargocu, karartmacı yayıncılığını protesto ettiler" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "CHP yöneticilerinin konuyu TBMM, RTÜK ve yargı dahil olmak üzere her platformda gündeme getirecekleri; geçmişte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olan devlet kuruluşu TRT'nin bugünkü adının ne olduğunun hesabının sorulacağı"nın da altı çizildi.