Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde TRT'yi yazdı. Muratoğlu, "TRT'nin yayınlarını bile izlemesen? Para çıkacak o cepten! Zira TRT'ye 2016 yılında elektrik faturasından 794 milyon lira, bandrolden 962 milyon lira aktarıldı" dedi. "Yedi bin kişiye yakın insan çalışıyor. Bunlara 700 milyon liraya yakın yıllık maaş ödeniyor. Yine de malı dışarıdan alıyor" diyen Muratoğlu, on 10 yıl içinde TRT'nin 3 bin 455 adet dış yapım satın aldığı açıklandı. Milyonlar aktı. Topladığı parayı direkt yapımcı şirketlerin hesaplarına yatırdı. Sahi personeli ne iş yaptı?" ifadelerini kullandı. Muratoğlu, "Seyredeni olmadığı için fazla işe de yaramıyor. Zira AKP'nin onca yandaş kanalı varken TRT'nin esamesi okunmuyor. TRT'yi kapayın gitsin! En fazla Osmanlı dönemi dizilerini seyredemezsin" yorumunu yaptı.

Muratoğlu'nun "TRT kapansın, para boşa akmasın!" başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Bir şirket düşünün… Yedi bin kişiye yakın insan çalışıyor. Bunlara 700 milyon liraya yakın yıllık maaş ödeniyor. Yine de malı dışarıdan alıyor. Hep zararda devamlı cepten yiyor. Adeta kanımızı emiyor. Huzurlarınızda TRT! İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT'nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branş-ta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbirinin atanmadığı ortaya çıkıyor. Soru önergesine bir yıldır kimse cevap veremiyor!

Şu şansa bakın ki, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı İbrahim Eren, TRT'nin Genel Müdürü oldu. Torpil ile hiç alakası yoktu! Aynı zamanda kendisi, ülkenin yediği en büyük kazıklardan biri olan Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Üyesi… Arkadaşını seçmeyi bileceksin bir tanesi…… Güzel kardeşim elektrik kullanırken, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken, ne fark eder TRT'nin yayınlarını bile izlemesen? Para çıkacak o cepten! Zira TRT'ye 2016 yılında elektrik faturasından 794 milyon lira, bandrolden 962 milyon lira aktarıldı.

Parayı ne yaptı? Dışarıdan yandaşa program yaptırdı. Son 10 yıl içinde TRT'nin 3 bin 455 adet dış yapım satın aldığı açıklandı. Milyonlar aktı. Topladığı parayı direkt yapımcı şirketlerin hesaplarına yatırdı. Sahi personeli ne iş yaptı? Kara delik gibi… Baktılar olmayacak, TRT için bir yasa çıkardılar, içine ne varsa kattılar. Nasıl da uyanıklar! “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynattılar Sadece telefon ve bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içerisinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak.

Bence Et ve Süt Kurumu da bandrol bastırıp pay talep etmeli. İnternete girmenin TRT ile ilgisi neyse, Et ve Süt Kurumu'nun daha az değildir. Hiç değilse toplanan paralarla ülkede belki sığır yetişir. Nitekim TRT de o konuda iddialı… Canlı yayında “namaz kılmayan hayvandır” diyeni çıkartıp konuya el attı. Parayı sanki sadece namaz kılanlardan alıyorlardı! Bir kanalında şans oyunlarının haram olduğundan bahsederken, diğer kanalında Milli Piyango çekilişini canlı yayınlıyor. İkisini de kimse seyretmiyor! Sabah akşam adeta Diyanet için yayın yapıyor. Arap Emirlikleri bile bu kadar çok dini yayınlara yer vermiyor.

TRT avukatı 10 yılda kurumu 50 milyon dolandırdı. Kurum çiftlik gibi olduğundan kimse uyanmadı! Cep telefonlarına konulan bandrolü Danıştay da iptal etti. Yine de bandrolden para kesildi. Memlekette Anayasa Mahkemesi dinlenmiyor, Danıştay'ı kim dinleyecekti ki? Sabah akşam AKP propagandası yapıyor. Seyredeni olmadığı için fazla işe de yaramıyor. Zira AKP'nin onca yandaş kanalı varken TRT'nin esamesi okunmuyor. TRT'yi kapayın gitsin! En fazla Osmanlı dönemi dizilerini seyredemezsin. Hiç değilse ülkenin tarihini yanlış öğrenmezsin.

"TRT kapansın, para boşa akmasın!"