TRT için çarşafa girdi

TRT’de Rus ve Türk işadamlarının hikayelerini konu alan yeni bir dizi başlıyor. Dizide rol alan Zeynep Tokuş, rol gereği çarşaf giyiyor.



TRT’de Güney Osetya savaşının dramatik yönlerinin anlatıldığı Rus ve Türk işadamlarının hikayelerini konu alan yeni bir dizi başlıyor. ‘Yedi Ülke Yedi Başrol’ sloganıyla yola çıkan ’Ayrılık’ isimli dizi TRT’nin en iddialı yapımı olarak lanse ediliyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Azra Akın, Kaan Urgancıoğlu, Zeynep Tokuş, Atilla Saral ve Ahmet Özhan’ın üstlendiği dizinin çekimleri İran’ın Tebriz kentinde devam ediyor.



Dizide hırslı bir haber ajansı sahibini canlandıran Zeynep Tokuş, İran’daki çekimlerde rolü gereği kara çarşafa büründü. Tokuş, izlenimlerini ise şu sözlerle aktardı: “Çarşafı giymekten hiçbir rahatsızlık duymadım. Şikayet de etmedim. Demek ki, uygunsuz davranmaktansa böyle davranmak daha güzel. Çarşaf kadına ayrı bir duruş ekliyor mu, ekliyor muhakkak ki. Çünkü her günü böyle geçiyor o kadınların.”



