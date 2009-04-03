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TRT Haber’e Samanyolu’ndan müdür

Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken, TRT’de sözleşmeli olarak başladı

03 Nisan 2009 03:00

BBC World formatında haber yayınına hazırlanan TRT’nin yeni uluslararası kanalının başına, Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken getirildi

Böken, TRT’de sözleşmeli personel olarak başladı. TRT yönetmeliğine göre sözleşmeli personel, yönetici olarak atanamıyor. 2954 sayılı TRT yasasının 50. madddesinin (I) bendine göre sözleşmeli personel, kurumda sadece televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerinde görev yapabiliyor. TRT’de kadrolu olmadığı için Böken için resmi atama kararı alınamadığı öğrenildi.

Haber Dairesi Başkanlığı’ndaki haber akışından, Haber Dairesi Başkan Yardımcısı Ersin Küçükbarak sorumluydu. Samanyolu TV’den transfer edilen Böken’in getirilmesiyle, Küçükbarak bu görevinden alındı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Böken, uzun yıllar Samanyolu Televizyonu’nda çalıştı. 2007 yılında Samanyolu Haber TV’nin kurulmasıyla, genel yayın yönetmeni oldu. Böken, aynı zamanda kanalda haber ve program sunuculuğu da yapıyordu. Böken’in samanyoluhaber.com isimli sitede de makaleleri yayımlanıyor

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