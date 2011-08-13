TRT HABER: MURAT KARAYILAN YAKALANDI!

T24

İçişleri Bakanı Şahin: Karayılan'ın yakalandığına dair bilgi gelmedi

TRT Türk Tahran’daki muhabiri Hakan Çelik’e bağlandı. Hakan Çelik de Karayılan’ın yakalandığı iddiasına ilişkin resmi veya gayriresmi düzeyde doğrulanmadığını bildirdi.



İran Büyükelçisi de haberi teyit edemeyeceklerini bildirdi.





TRT'den açıklama



TRT Haber 14.42 itibariyle Karayılan'ın yakalandı iddialarıının resmi kaynaklarca doğrulanamadığını açıkladı.





PKK yalanladı



PKK'dan haberle ilgili jet yalanlama geldi.



Fırat Haber Ajansı'na bilgi veren PKK kaynakları Karayılan’ın İran tarafından yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı.



Ajansa konuşan PKK kaynakları "Türk devletinin Kandil'e yönelik işgal operasyonu girişimi ve PKK yöneticilerine yönelik suikast tartışmalarının sürdüğü bir sırada TRT tarafından yapılan haberin dikkat çekici olduğunu" belirtti.



Ajans 17.00 itibarıyla yalanlama haberini flaş geçti.





Murat'lar karıştı mı?



İran Devlet televizyonu, Ağustos başında Irak’tan gelerek İran’ın içine sızan ve sabotaj eylemleri yürüten 7 kişilik PJAK grubuna yönelik yapılan operasyonu duyurmuş, operasyonda 3 örgüt üyesinin öldürüldüğünü diğerlerinin canlı olarak yakalandığını bildirmişti. Operasyonun Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştiği aktarılmıştı.



Haberde, grubun başında kod adı Cemil olan Murat Karasaç adlı Türkiye vatandaşı bir kişinin olduğu açıklanmıştı. Operasyonda öldürülen Karasaç’ın geçmiş yıllarda bir imam ve bir sivil vatandaşın öldürülme olayına karıştığı belirtilmişti.



29 Temmuz’da İran’ın Türkiye’ye doğalgaz taşıyan boru hattını sınıra yakın bölgede patlatan kişilerin de bu grubun üyesi olduğu kaydedilmişti. TRT haberin duyurduğu iddia sahiplerinin Murat Karasaç'la, Murat Karayılan'ı, kod ismini ise Cemil Bayık'la irtibatlandırmış olabileceği belirtiliyor.





Karayılan'ın kardeşi: Bir şey duymadık



Gazetecilerin ulaştığı Karayılan'ın kardeşi de konuya ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.



Birecik'in Konak Köyü Sakaltutan Mezrası'nda yaşamını sürdüren, aynı zamanda BDP'nin İl Genel Meclis Üyesi olan Bozan Karayılan, kendisine telefonla ulaşan Doğan Haber Ajansı muhabirine, "Bu konuda bir şey duymadım. Şu anda köydeyim ve televizyondan böyle bir haber geçtiği söylendi. Başka da bilgim yok" dedi.





PJAK dört gün önce açıklama yapmıştı



Son olarak dört gün önce Fırat Haber Ajansı'na konuşan Karayılan İran'ın, PKK'nın ülkedeki uzantısı PJAK'a yönelik operasyonlarını durdurduğunu belirterek “Eğer İran saldırılarını tekrar başlatmazsa tarafımızdan saldırı olmayacak” demişti.



İran'ın operasyonlarını sürdürmesi durumunda bu kez PJAK militanlarının yerine PKK'lıların devreye gireceğini belirten Karayılan, "Kandil bölgesinde artık sınır üzerinde PJAK olmayacaktır. Bu İran’ı yeni bir saldırıya tahrik etmemek için tek taraflı olarak alınmış bir tedbirdir ve umarım İran tarafından da dikkate alınacaktır. Bu aşamadan sonra İran tekrar saldırılarını başlatırsa, artık sadece PJAK değil, PKK olarak devreye girmek durumunda kalacağız” ifadesini kullanmıştı.





İran'ın PJAK'a baskısı artıyordu



İran ordusu son dönemde PJAK'a yönelik operasyonlarını sıklaştırmıştı. Hatta İran askerlerinin Irak topraklarına girdiği iddia edilmişti.



Haber ajansları, Temmuz ortasından bu yana Devrim Muhafızları'yla PJAK militanları arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda PJAK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalarda İran askerlerinin de hayatını kaybettiği bildirildi.



Hatta İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında yaşanan bir patlamada General Abbas Asemi isimli komutanın hayatını kaybettiği ifade edildi.



İran'dan en son PJAK haberi, Karayılan'ın açıklamasıyla aynı gün geldi.



İran'ın Türkiye sınırındaki Maku ilçesi kırsalında bir polis aracına düzenlediği mayınlı saldırıda beş İran polisinin hayatını kaybettiği bildirildi.





Murat Karayılan kimdir?



1954 Birecik doğumlu olan Murat Karayılan, PKK'ya 1979'da katıldı. Kod adı Cemal. Şu anda örgütün lideri. Yüksekokul makine bölümü mezunu olan Karayılan, uzun süre Şanlıurfa civarlarında faaliyet gösterdikten sonra 12 Eylül'de Suriye'ye kaçmıştı.





