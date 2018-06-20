TRT Haber hangi lider ve partiye kaçar dakika yer verdi?

Uluslararası Şeffaflık Derneği, ‘2018 Seçimleri Sürecinde TRT İzleme Çalışması’ başlıklı bir infografik yayınladı. İnfografik, TRT Haber kanalının 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yayınlanan ana haber bültenlerinde hangi cumhurbaşkanı adayına ve partiye kaçar dakika yer verdiğini görünür kılıyor.

İnfografikte yer alan verilere göre, ana haber bültenlerinde bütün cumhurbaşkanı adaylarına toplam 105 dakika ayrıldı. Bu 105 dakikanın neredeyse yüzde 50’sine denk gelen 53 dakikasında kanal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekrana taşıdı. Yüzde 21’lik bir orana denk düşen 22 dakika ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ayrıldı. İyi Parti’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e yüzde 15’e tekabül eden 16 dakika, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’na ise 8 dakika yer verildi. Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’e de 6 dakikalık zaman ayıran kanal, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı 1 dakika bile ekrana taşımadı.

HDP’ye de süre yok

Öte yandan TRT Haber, ana haber bülteninde AKP’ye -toplam sürenin yüzde 63’üne denk düşen- 105 dakika zaman ayırdı. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP’yi 20 (yüzde 12), İyi Parti’yi 16 (yüzde 10) ve SP’yi 8 (yüzde 5) dakikalığına ekrana taşıdı. MHP’ye 9 dakika ayıran kanal, VP’ye de 6 dakika zaman verdi. HDP, ana haber bülteninde hiç yer almadı.

‘’TRT’nin sorumluluğu herhangi bir güç odağı ya da çıkar grubu için çalışmak değildir’’

Dernek, yayınladığı infografikte TRT’nin yurttaşlar tarafından finanse edildiğini, bu yüzden de kamu yayıncılığı yapmakla mükellef olduğunu hatırlattı; kanalın tüm siyasal partileri eşitlikçi bir anlayışla kapsaması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi: ‘’TRT’nin sorumluluğu herhangi bir güç odağı ya da çıkar grubu için çalışmak değil, siyasal yelpazeyi bütün çeşitliliğiyle yansıtmak olmalıdır.’’