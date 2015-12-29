T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT Genel Müdürü: TRT Türk'ü uygun bir kanalla birleştireceğiz

"Kanalda çalışan 33 arkadaşımızı da yeniden kurumumuzda göreve başlatacağız"

29 Aralık 2015 12:09

TRT’nin 16 kanalından biri olan TRT Türk kanalı kapanıyor. TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "TRT Türk’ü uygun bir kanal ile birleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; yayın hayatına 2001 yılında başlayan TRT Türk’ün misyonunu tamamladığını düşünen TRT yönetimi kanalı kapatma kararı aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren TRT Genel Müdürü Şenol Göka, “Bir çalışmamız var. Ama bu kapatmayla ilgili değil birleşmeyle ilgili TRT Türk’ü uygun bir kanal ile birleştirmeyi düşünüyoruz” dedi. Kanalda  33 personelin görev yaptığını anlatan Genel Müdür Göka, “Hizmet alımı ile çalışan bu 33 arkadaşımızı da yeniden kurumumuzda göreve başlatacağız” diye konuştu.

ETİKETLER

trt türktrt genel müdürükapanacakkanaltvtelevizyonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24