TRT Genel Müdürü: TRT Türk'ü uygun bir kanalla birleştireceğiz

TRT’nin 16 kanalından biri olan TRT Türk kanalı kapanıyor. TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "TRT Türk’ü uygun bir kanal ile birleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; yayın hayatına 2001 yılında başlayan TRT Türk’ün misyonunu tamamladığını düşünen TRT yönetimi kanalı kapatma kararı aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren TRT Genel Müdürü Şenol Göka, “Bir çalışmamız var. Ama bu kapatmayla ilgili değil birleşmeyle ilgili TRT Türk’ü uygun bir kanal ile birleştirmeyi düşünüyoruz” dedi. Kanalda 33 personelin görev yaptığını anlatan Genel Müdür Göka, “Hizmet alımı ile çalışan bu 33 arkadaşımızı da yeniden kurumumuzda göreve başlatacağız” diye konuştu.