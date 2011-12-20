TRT Genel Müdürü Şahin: Reyting iki erkeği aynı yatağa soktu

T24 -

'Mevcut sistem düşmüştü'



'Değerleri zedeleyen yapımlar güç kazandı'

Kılıç Günü'ndeki sahne

Şahin, TRT kurumu olarak rating sistemindeki bozukluklara çok önceden itiraz ettiklerini ve bu yüzden oldukça eleştiri de aldıklarını ifade etti. Yerli dizilerin içeriğinde rating sisteminin beslediği çarpıklıklar olduğunu savunan Şahin, 'bu rating ölçüm sisteminde toplumun değer yargılarını zedeleyen yapımlar da güç kazanıyor" diyerek dizileri topa tuttu.TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in Ülke TV'de şunları söyledi:"Biz TRT olarak kamu yayıncılığı yapıyoruz birinci olmak gibi iddiamız olamaz haliyle. Ama 20. bile olsak bunun güvenilir bir kaynakla ortaya konması gerekir ki biz tedbirimiz alıp ona göre yayın yapalım. AGB'de birinci olan bizim şirketimizin ölçümünde de birinci oluyor ama oranlar ve detaydaki rakamlar çok önemli. Reklam dağılımında hangi kanalın ne kadar para alacağını belirlenmesi açısından bu rakamlar çok önemli. Mevcut sistemin hayatta kalma şansı yoktur.Bu reyting sistemi adaletli olmadığı gibi hangi tip yapımların izlenip izlenemediğini belirlediği için toplumun değer yargılarını zedeleyen yapımlar da güç kazanıyor. Dizilerde şiddet ve cinsellik içeren sahneler haber yapılarak tanıtılıyor insanlarda merak uyandırılarak reyting alınıyor. Diğer yandan toplumun hassasiyetlerine uygun diziler de reyting almadığı için yayından kalkıyor. En son bildiğiniz gibi iki erkeği bile aynı yatağa soktular. Hiç bir şekilde bizim toplum yapımızla bağdaşmayan şeyler yani... Bundan sonra ne yapılmalı? Yeni bir ihale yapılır, bu ihaleyi ve sonrasındaki denetimi RTÜK yapmalıdır. Biz örneğin reyting ölçümünün denetimini üniversitelere yaptırıyoruz."Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide, Türkiye'de ilk kez bir dizide eşcinsel ilişki sahnelerine yer verilmişti.