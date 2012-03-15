TRT neden Can Bonomo'yu seçti?

T24 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision Şarkı Yarışması için Can Bonomo'nun 'kendi geçmişi dolayısıyla' seçildiğini söylerken, Leyla ile Mecnun dizisinde de bazı 'özeleştirilerin' kendisinden habersiz kesildiğini söyledi.

Öğrencilere TRT'nin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, TRT Çocuk kanalında yayınlanan “Pepee” adlı animasyonun bir marka haline geldiğini anlattı. Şahin, başlangıçta yabancı bir animasyon karakteri zannedilen Pepee'nin “oyun havaları” eşliğinde oynamaya başlayınca Türk yapımı olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Pepee'nin ayrıca ürünlerinin de satıldığını belirten Şahin, “Pepee'den 18 lisansiye sattık. Battaniyeden çarşafa, çantalardan ıslak mendile kadar satıldı. Bunlardan da çok önemli bir gelir elde ediyoruz” dedi.

“Pepee” dergisinin satış başarısına da değinen Şahin, derginin şubat ayı satış rakamının 123 bine ulaştığını bildirdi.

Leyla ile Mecnun'daki TRT espirisi

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, “Leyla ile Mecnun dizisinde TRT'nin katkı payı gibi eleştiriler yer aldı. Bu sizin fikriniz miydi? Bundan sonra da devam edecek misiniz?” sorusuna, “Eleştiriye açık olursanız başarıya açık olursunuz. Bu benim fikrimdi, doğru. Daha ağır eleştiriler vardı. Arkadaşlar benden habersiz kesmişler” yanıtını verdi.

Bu espriye ilişkin bilgi veren TRT Genel Müdürü Şahin, “Bunun altındaki espri şuydu; çıkıyor birileri, 'ben TRT'yi izlemiyorum zaten, bakın şu programda şöyle söyledi' diyor ya şimdi orada da senaryo gereği arkadaş alıyor faturayı bakıyor, diyor ki, 'TRT payı var, ben izlemeyeceğim'. Aslında biz burada tiye aldık. Ayrıca, TRT olarak kendimizi eleştiren işleri sadece “Leyla ile Mecnun”da yapmadık. Diğer bazı kanallarımızda da yapıyoruz. Bunu yaparken de söyledim. Bu bir özgüven. Kendimizi eleştiriyoruz” diye konuştu.

Can Bonomo: Kendi geçmişinden dolayı seçildi

Şahin, bir başka öğrencinin, “Can Bonomo, Avrupa'da özellikle tıklanma rekorları kırıyor, müziği çok farklı bulunuyor. Eurovision'daki şansını nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine de “Eurovision bu yıl Bakü'de olmasaydı birinci olabilirdik. Bir Türk Cumhuriyeti 1 sene sonra tekrar Türkiye'ye veya Türkçe konuşan bir ülkeye birincilik vermezler. İkincisi, bu sene Ermenistan protesto edip gitmedi, Ermenistan'a oy verecek olanların oyu bize geleceği için...” dedi.

Şahin, şöyle konuştu:

“Geçen sene en büyük şanssızlığımız şuydu, Azerbaycan, Ermenistan gibi bize oy veren ülkelerle aynı grupta olduğumuz için oylarımız bölünmüştü. Konunun yavaş yavaş bölge ülkeler arasında puanların dağılmasının dışında bu, siyasi anlamda bir şarkı yarışmasına döndüğü için de çok açık söylemek gerekirse birinci, beşinci olmak gibi bir kaygımız yok. Önemli olan Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek. Ama genel müdür olarak benim dönemimde de bir birincilik olmasını çok arzu ederim. Can Bonomo'yu seçmemizin de nedeni, kendi geçmişi dolayısıyla en azından Türkiye'ye karşı olumsuz tavır ortadan kalkacak ve büyük bir ihtimalle bu, bizim de puanlarımızın daha da artmasını sağlayacak. Bir diğer husus da alanına sahip bir genç arkadaş.”

TRT Genel Müdürü Şahin, “Eurovision için Türkiye'yi temsil ediyorsa Türkçe olmalı demiştiniz. Aradan 3 yıl geçti ve İngilizce bir parçayla katılıyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna karşılık olarak da “Bugün de söylüyorum, bana sorsalar yine Türkçe olmasını isterim. Ama hangi dilde seçiyorsa sanatçı müdahale etmeyi çok uygun görmüyorum” ifadesini kullandı.

Şahin, “Türkçe ile Edirne'den veya Iğdır'dan çıktığımızda, bizim yarışan ülkelerden sadece belki Azerbaycan anlayacak. Sadece enstrümanlarınızla bilineceksiniz. Halbuki biz özellikle Can Bonomo'nun parçalarına Türk enstrümanlarının mutlak surette yerleştirilmesini istedik. Zaten müziğin tınısını dinliyorsunuzdur. 3-4 tane Türk enstrüman var. Bağlama, ney var” diye konuştu.

Can Bonomo'nun Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiği “Love Me Back” adlı parçasında bir Balkan müziği havasının da olduğunu belirten Şahin, bunun da Balkanlardan oy getirebileceğini sözlerine ekledi.