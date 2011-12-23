'TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin: Rojin denen aşüfte kadın'

T24 -

Taraf gazetesinin haberine göre, önceki akşam Ankara’da düzenlenen bir toplantıda gazeteciler ve akademisyenlerle biraraya gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in sanatçı Rojin ile ilgili sözleri tartışmaya yarattı.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından periyodik olarak düzenlenen Başkent Toplantıları’nın önceki akşam Ankara Swiss Hotel’deki son toplantısının konuğu TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’di. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya aralarında Taraf yazarı Orhan Miroğlu akademisyen Yasin Aktay, Erol Göka’nın da olduğu gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.Toplantının soru cevap kısmında söz alan Orhan Miroğlu, Şahin’e TRT Şeş ile ilgili bir soru sordu. Şahin bu soruya cevap verirken “Burada kadın yok değil mi” diyerek sözü iki yıl önce TRT Şeş’te program yapan Kürt sanatçı Rojin’e getirdi. Şahin’in Rojin için kullandığı “Aşüfte kadın” sözleri salonun buz kesmesine neden oldu.Rojin ve ardından da BDP milletvekillerine yönelik bu hakaretamiz sözlere itiraz eden Orhan Miroğlu’na “Benim üslubum böyle” diyerek kendini savunan Şahin’in geri adım atmaması üzerine Orhan Miroğlu toplantıyı terk etti. Toplantıya katılan diğer isimler de diyalogları doğrularken, Taraf ’a konuşan Rojin TRT Genel Müdürü hakkında dava açacağını söyledi.Rojin, 2009’da bir süre TRT Şeş’e sabah programı yapmış, büyük ilgi uyandıran program nedeniyle de PKK çevrelerinden tehditler almış, ihanetle suçlanmıştı.