TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, çift maaş aldığını açıkladı: Toplamı 29 bin 500 lira

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT’den 15 bin, Türksat’tan ise 14.500 lira ücret aldığını söyledi. “Gençler işsizken bir aileden 4 kişi birden TRT’ye nasıl giriyor” sorusuna Genel Müdür, “Süreçleri İnsan Kaynakları yönetiyor” diye yanıt verdi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki ayrı maaş aldığını açıkladı. Meclis KİT Komisyonu'nda milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğunun sorulması üzerine Eren, “Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT'den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14.500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT'de çift maaş alan başka kimse yok” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; CHP'li Atila Sertel, Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Fatih Er'in TRT World yöneticisi iken kayınbiraderini, bacanağını ve kayınbiraderinin eşini TRT'ye aldığını hatırlattı ve “Bir aileden 4 kişi birden TRT'ye nasıl giriyor? Basın yayın yüksekokulu mezunu, 2-3 dil bilen gençler işsiz gezerken nasıl oluyor?” diye sordu.

Genel Müdür, bu atamaları “Fatih Er'in öyle bir yetkisi yok, alamaz; yetki bende. Şimdi, Resul Şimşek dediğiniz bacanağı 25 yıllık gazeteci, Fatih'ten eskidir, herkes tanır. Furkan'ı aldık, o da kayınbiraderi oluyor. Fatih'in de haberi yok bu arada, süreçleri İnsan Kaynakları yönetiyor. TRT World kurulurken biz İngilizce bilen, gazetecilik tecrübesi olan kişileri zaten kaçırmak istemiyorduk. Dördüncü akrabası dediğiniz de kurumda tanışıp evlendiler yani yoksa akrabalığı yoktu” diye savundu.