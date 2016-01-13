"TRT FM, radyo programında okuduğu tweet yüzünden Cem Ceminay'ın işine son verdi"

TRT FM'de 'Günaydın Türkiyem' adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yapan ünlü radyo sunucusu Cem Ceminay'ın canlı yayın sırasında 17-25 Aralık'la ilgili 'ayakkabı kutusu'na gönderme yapan bir tweet'i okuduğu gerekçesiyle TRT'deki işine son verildiği öğrenildi.



Cihan Haber Ajansı'nın aktardığında göre TRT FM'e geçen yıl transfer olan ve hafta içi her sabah yayına çıkan Cem Ceminay, Aralık ayının sonunda TRT yönetiminin aldığı karar doğrultusunda işten çıkarıldı. Günaydın Türkiyem programında Ceminay'ın yerine TRT’nin deneyimli sunucularından Zafer Akçay'ın yayın yaptığı ifade edildi.



Twitter'dan paylaştığı mesajında "Sabah trafiği meğer ne ızdırapmış radyoda bensiz çekilecek gibi değil herkese kolay gelsin." diyen Ceminay, Beyazıt Öztürk ile ilgili ise "Beyaz yine şanslı sayılır yayına çıkıp kendini açıklama yapma fırsatı buldu bulamayanlar da var." ifadelerini kullandı.

Sabah trafiği meğer ne ızdırapmış radyoda bensiz çekilecek gibi değil herkese kolay gelsin