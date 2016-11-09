TRT, Fenerbahçe'den özür diledi

TRT, "Şampiyonlar Ligi Magazin" isimli programında Beşiktaşlı taraftarların Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahüratından bir kesit verilmesi üzerine sarı lacivertli kulüpten özür diledi.Siyah-Beyazlı taraftarların 15 saniye boyunca yayınlanan bu tezahürat sırasında, "Y... ye Fener" dediği duyulmuştu.

TRT'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

UEFA tarafından hazırlanan ve Kurumumuza yayınlanmak üzere gönderilen resmi "Şampiyonlar Ligi Magazin" programında Fenerbahçe Kulübü'ne yönelik küfürlü tezahürat sehven yayına yansımıştır.

Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duymaktayız.İlgili kişiler hakkında gerekli soruşturma hızla başlatılmış olup süreç en titiz şekilde takip edilecektir.

Başta Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olmak üzere tüm spor kamuoyundan özür dileriz.