3 yıl önce şirketine aylık 412 bin lira ödendiği ortaya çıkmıştı; TRT, Ersin Düzen’in maaşını açıkladı

TRT, ayda 400 bin TL maaş aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödendiğini açıkladı.

Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.

Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği belirtilen duyuruda, 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı. TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ne olmuştu?

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT'de program yapan Ersin Düzen'in 400 bin lira TRT'den 100 bin lira da TFF'den maaş aldığını öne sürmüştü.

Ersin Düzen de Fatih Altaylı'ya verdiği yanıtta "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" demişti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de TRT’nin üç yıl önce açıkladığı listeyi paylaşarak, Ersin Düzen'in şirketinin TRT'den ayda 412 bin lira aldığını duyurmuştu.