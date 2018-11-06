TRT, Erdoğan'ın iki danışmanının programına son verdi

TRT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in programlarına son verdi.

Erdoğan’ın danışmanlarının televizyonlarda yaptıkları bazı açıklamalardan ve gazetelerde yazdıkları bazı yazılardan rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da geçen günlerde danışmanların bundan böyle ekranda ve köşelerde olamayacağını iddia ederek, “İyi haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış. Bu karara göre danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış” demişti.

"İlk adımı TRT attı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarına getirdiği iddia edilen bu yasak sonrası ilk adım TRT’den geldi. TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ bitirildi. Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı da yayından kaldırıldı. Fulin Arıkan programının yayından kaldırıldığını sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.