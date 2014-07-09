TRT'nin yayın akışı: 1 saat Erdoğan, 1 dakika İhsanoğlu, Demirtaş hiç yok

RTÜK'ün dünkü toplantısında, muhalif üyeler TRT'nin AKP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, diğer adaylar Ekmeleddin İhsanoğlu ile Selahattin Demirtaş’la kıyaslanamayacak kadar çok süre ayırdığını, dolayısıyla RTÜK yasasında ihlal yaptığını gündeme getirdiler. CHP , MHP ve BDP'li RTÜK üyeleri toplantıda TRT'nin cumhurbaşkanı adaylarına ayırdığı sürelere de örnekler verdiler. Muhalefet kontenjanından gelen üyelerin itirazlarına rağmen, AKP'li RTÜK üyelerinin çoğunluk oyları ile toplantıda "TRT ihlal yapmamıştır" kararı çıktı.

1 saat Erdoğan, 1 dakika İhsanoğlu, Demirtaş hiç yok

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre , muhalefet parti kontenjanından gelen RTÜK üyeleri, toplantıda TRT yayınlarına ilişkin bir rapor sundular. Raporda, örneğin 3 Temmuz'da TRT Türk'ün Erdoğan'a 30 dakika ayırırken, diğer iki adayı yayınlarına hiç almadığını belirttiler.

4 Temmuz yayınlarında ise TRT Türk'ün Erdoğan'a 1 saat 20 saniye, İhsanoğlu'na bir dakika ayırdığını, Demirtaş'a ise yayınlarda hiç yer vermediğini vurguladılar.

'Yasaya aykırı’

RTÜK'ün CHP, BDP ve MHP'li üyeleri, bu şekilde yayın yapılmasının yasaya aykırı olduğunu, seçimlere katılacak üç adayın üçünün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, bunun bir parti değil, aday yarışı olduğunu vurguladılar. "TRT, tüm adaylara eşit yaklaşmak zorunda. Ancak bu yapılmıyor. Kamu yayıncısı olan TRT Erdoğan'a çok süre ayırırken, diğer iki adayı hemen hemen hiç görmüyor" tezini işlediler.

RTÜK'teki BDP, CHP ve MHP kontenjanından gelen adaylar, TRT'ye ceza verilmesini istediler.

Ancak AKP kontenjanından seçilen ve RTÜK'te çoğunluğa sahip olan üyeler, bu teze karşı çıkıp, ihlal olmadığını savundular.

Toplantıda TRT yayınları konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü, üyeler birbirlerine hakaret ettiler.

Öztunç tweet attı: RTÜK'te hak, vicdan yok

RTÜK'e CHP kontenjanından seçilen üye Ali Öztunç, dün toplantıda yaşananları da twitter hesabından duyurdu. Öztunç şöyle yazdı;

"Dünkü üst kurul toplantısında TRT Yayınları nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. TRT'nin yayınlarda sadece Erdoğan'ı verdiği açıkken TRT'ye yaptırım uygulanmaması için uzmanlara baskı ile raporlar hazırlattırılıyor. Yerel seçimlerden önce RTÜK , AKP 'nin sopası demiştim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de anlaşılıyor ki RTÜK, Erdoğan'ın kontrolünde. Hak vicdan ve adalet ise maalesef RTÜK'te yok".

‘İhlal yok’ kararı çıktı

Muhalefet kontenjanından gelen üyelerin itirazlarına rağmen, AKP'li RTÜK üyelerinin çoğunluk oyları ile toplantıda "TRT ihlal yapmamıştır" kararı çıktı.

Muhalefet üyelerinin buna tepki olarak önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.