TRT EL Türkiye yayına başladı

T24

TRT El Türkiye kanalının Türkiye ile Araplar arasında yeni bir gönül köprüsü oluşturacağını söyleyen Erdoğan, Türkler ile Arapların et ile tırnak gibi olduğunu belirterek, "Bu topraklarda bizim mazimiz bir. İstikbalimiz de bir. Yakın tarihte aramıza sınırlar çizilmiş olabilir. Ülkelerimiz arasına mayınlar döşenmiş olabilir. Biz bunların hepsini aşacak güce sahibiz. Türkiye olarak yüzümüz Batı’ya dönük olsa da sırtımız asla Doğu’ya dönük değildir" dedi."Bizler, ülkelerimizde ya da bölgemizde bir tek muhtacın taleplerine eğilmek zorundayız" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Sadece bölgemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun masum çocukların, masum insanların katledilmesine göz yummayız, yumamayız. Nasıl Haiti için yüreklerimizi birleştirdiysek, nasıl Şili için dualarımızı yolladıysak, Gazze yanarken, Kudüs üzerinde kara bulutlar dolaşırken, buna tepkisiz kalamayız. TRT El Türkiye bizim ortak dilimiz, ortak ekranımız, ortak hissiyatımız olmak için yola çıkmıştır."Törene katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, TRT El Türkiye kanalını bir aile kanalı olarak planladıklarını vurguladı.