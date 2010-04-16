TRT el-Türkiye hayâsızmış

T24 - Filistinli akademisyen Azzam El Temimi 'köprü olmak' için açılan TRT kanalı El Türkiye'yi 'Arap örfüne ters, hayâsız, çıplaklık sunuyor' diyerek topa tuttu.



Türkiye’yle Arap dünyası arasında bir köprü olma hedefiyle iki hafta önce yayın hayatına başlayan TRT’nin Arapça kanalı El Türkiye, Filistinli akademisyen Azzam El Temimi’yi hayal kırıklığına uğrattı. Londra’daki İslami Politik Düşünce Enstitüsü’nün de başkanı olan El Temimi, Londra’da Arapça yayımlanan Kuds ül Arabi gazetesi için kaleme aldığı yazısında El Türkiye’yi ‘çıplaklık’ görüntüleri ve tatmin etmeyen programları nedeniyle yerden yere vurdu.



El Temimi, fikir olarak başta çok olumlu karşıladığı Arapça Türk kanalının açılışını ‘tam bir hayal kırıklığı’ olarak niteliyor: “Kanalı iki-üç gün takip ettim. Derin bir üzüntü sardı beni. Arap izleyici olarak, Arapların veya Türkiye’nin istifade edeceği bir mesaj bulamadığım projeye harcanan onca paraya acıdım. Kanal sahiplerinin, bu programlarla Araplara ne vermek istediklerini anlamış değilim.”





Hayrını istemeyen hayran olur



El Temimi’nin dikkat çektiği ve rahatsız olduğu başka bir konuysa, kanalın ‘çıplaklık’ görüntüleri olmuş. El Temimi, “Bu haliyle El Türkiye kanalına ancak Türkiye’nin hayrını istemeyenler hayran olabilir. Programlar ancak çıplaklık görüntülerinin rahatsız etmeyeceği kimseleri çekebilir. Kanalı şevkle bekleyenlerinse umutları suya düştü ve o şevk hayal kırıklığına dönüştü. Çünkü kanaldaki programlar hiç tatmin etmiyor ve birçok Arap için örfe ters, izlenilemeyecekler sınıfına giriyor. Türk yetkililerin bu korkunç dengesizliği düzeltmekte acele etmelerini, bu büyük hatadan dönmelerini umuyoruz. Bu haliyle kanalın hiçbir mesajı yok” diyor.





Hayâsızlık baskın...



Kendini ‘Türkiye sevdalısı’ olarak tanımlayan El Temimi, TRT’nin Arapça kanalında sevdiği Türkiye’yi göremediğini, aksine ‘hayâsızlığın baskın olduğu bir yaşam biçiminin, düşünce ve davranışların lanse edilişini’ gördüğünü söylüyor. Kanalın, var olan programlarıyla Arap izleyicide nefret uyandıracağını söyleyen yazar, “Böyle devam edecekse bu kanalı kapatsınlar. Çünkü başımıza gelen ifsat edici (baştan çıkarıcı) kanallar bize yeter. İnanç sahipleri bu programları izleyerek zamanını ziyan eder” diye devam ediyor.



El Temimi, kanaldaki Türk dizileri hâkimiyetinden şikâyetçi, “Sanki Araplar Suudi ve Körfez ülkelerinin sahip olduğu uydu kanallarında bu dizilerin yoğun dozuna doymamış gibi” diyor.

El Türkiye’de halihazırda Türk dizilerinden ‘İkinci Bahar’, ‘Yeditepe İstanbul’, ‘Bahar Dalları’ ve ‘Süper Babaanne’ yayımlanıyor.





