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15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT ekranı karardı

Ankara'da TRT binasına helikopterden 4 el ateş açıldı

16 Temmuz 2016 03:55

TSK'nın yönetime el koyduğunu duyurmasından sonra TRT ekranlarında hava durumu gösterildi. TRT ekranı 00.50 sularında karardı. Ankara'da TRT binasına helikopterden 4 el ateş açıldığı belirtiliyor. TRT'ye girmeye çalışan bir vatandaşın ise yaralandığı belirtiliyor.

Türkiye'de yapılan bütün askeri darbelerin sembolü olan Türkiye Radyo ve Televizyonları'nın (TRT) son askeri hareketliliğin üzerinden yaklaşık 3 saat geçtikten sonra yayını durduruldu.

Askerlerin TRT'nin Ankara Oran'daki binasına girdiği belirtiliyor. Çalışanların odaya kilitlendiği belirtiliyor. TRT rejisine el konduğu, bir süre yayının kesildiği, haber dışında normal yayına geçildiği belirtiliyor. TSK'nın yönetime el koymasıjnın ardından TRT'nin reji odalarına askeri yetkililer girdi ve TRT ekranlarından 'Yurtta Sulh Konseyi' adına sıkıyönetim açıklaması yapıldı. 

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