TRT, Efsun'u 'kışkırtıcı' diye sansürledi

T24- Töre cinayetini işleyen ‘Duy Sesimi’ den sonra, ikinci albümüne adını veren ‘Sessiz Olmalıyım’ şarkısındaki ‘İçime her önüme geleni almamalıyım” sözleriyle TRT Denetim Kurulu’na takılan Efsun, olayı önemsemiyor.









Radikal'e röportaj veren şarkıcı, eline resmi bir şey de geçmediğini ancak yazılmamış kitapların bile sansürlendiği bir ülkede böyle bir galeyana gelinmesinin de normal olduğunu söyledi.

"Sözler öyle duygular içermiyor" diye bir şey de söylemiyorum. Sadece savunulacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum" diyen rockçı, "İki şarkıda da sansürlenecek hiçbir şey yok" dedi.

Bir şarkının cinsel anlamlar içerebileceğini, bunun hayatın bir parçası olduğunu anlatan Efsun, yasağın sadece cinselliği hedef almadığını 50'li yaşlarda bir adamla evlendirilen 14 yaşındaki bir kızın hikayesini anlatan 'Duy Sesimi' adlı şarkısının da sansürlendiğini iddia etti.