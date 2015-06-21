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TRT Diyanet: 'Kadın nasıl dövülür' vaazının kurumumuzla ilgisi yok, logomuz montajla yerleştirilmiş

Görüntülerde 'erkeklerin deşarj olmak için kadını dövmesi gerektiği' iddia ediliyor

21 Haziran 2015 14:00

TRT Diyanet, vaaz veren bir kişinin "kadın dövme usulünü" anlattığı görüntülerin kanalda yayınlandığı iddialarını yalanladı. TRT Diyanet, logonun videoya montajla yerleştirildiğini açıkladı.

Görüntülerde din adamı olduğu öne sürülen kişi, kadının boynundan yukarısına, göğsüne ve beline vurulmayacağını ifade ediyor ve şöyle devam ediyor:

"Erkek kadını dövmezse rahatlamak için başka yollar bulur ve kadın o zaman delirir. Kadınlar delirmemek için yatıp kalkıp Allah erkeklere kendilerini dövme hakkı verdiği için şükretmelidir."

 

 

TRT Diyanet'ten yalanlama

 

Görüntülerle ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan TRT Diyanet, kurum logosunun videoya montajla yerleştirildiğini bildirdi.

TRT Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle:

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