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TRT denetmenliği için dil yeterli

TRT'nin Kürtçe kanalında yayın denetmenliği için tahsil ve tecrübe aranmayacak, dil bilgisi yeterli olacak.

31 Aralık 2008 02:00

Yeni yılda Kürtçe kanalı yayına başlayacak olan TRT, personeli için yasal düzenlemeleri tamamlamaya çalışıyor. TRT'nin yeni yönetmeliğine göre, yayın denetmenliği için tahsil ve tecrübe aranmayacak, dil bilgisi yeterli olacak.

TRT'nin personel yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, denetmenler farklı dil ve lehçelerde hazırlanan programlarda görevlendirilecek.

Bu programları denetleyecek kişiler için tahsil ve tecrübe yerine, dile hakimiyet aranacak.

Başvuranların, TRT tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olması yeterli.

Daha önce Yayın Denetleme Kurulu'nda üyelik yapanlar için de görevlendirmelerde tahsil, askerlik durumu ve tecrübe şartı aranmayacak.

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