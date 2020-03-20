TRT de Koronavirüs önlemi aldı; dizilere 2 hafta ara verildi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (kOVİD-19) salgını nedeniyle TRT'de yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara iki hafta ara verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, pandemik Kovid-19 virüsünün Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışanların ve toplum sağlığının gözetlenme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Yayınlanmamış bölümler ekranda olacak

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TRT olarak, Pandemik Kovid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.



Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verildi."

Açıklamada, set çalışmalarının sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği belirtildi.