"TRT'de ilk Koronavirüs vakası" iddiası

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren’in TRT’deki ilk Koronavirüs vakasını paylaştığı iddia edildi.

Medyaradar’ın haberine göre; 10 bine yakın çalışanı bulunan TRT'de 56 yaşındaki bir yayın şefinin yeni tip Koronavirüs Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.



TRT’de geçen haftalarda alınan önlemler kapsamında birçok çalışanın görevlerini evden sürdürmesi istenmiş ancak içeriden çalışması gereken personeller dönüşümlü olarak görev başında olmaya devam etmişti. Kurumda kronik hastalığı olan ve hamile personel için ise izin yazılmıştı.



İlk vaka sonrası TRT’de, spikerler ve stüdyo kameramanları ile Bilim Kurulu üyelerinin "riskli ortam" dediği Sevgi Stüdyosu rejisinde çalışanların ise büyük bir panik yaşadığı ve ortamın iyice gerildiği öne sürüldü.