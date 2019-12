TRT Çocuk kanalında Zaman gazetesi reklamı

TRT Çocuk kanalında yayımlanan Ayı Peddington'un Maceraları çizgi filminde Zaman gazetesinin reklamının yapıldığı iddia edildi. TRT iddiaları yalanladı.



Hüriyyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, köşe yazısında TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘Ayı Paddington’ın Maceraları’ adlı çizgi filmde “Ayı Paddington ne zaman bir gazete okuyacak olsa her seferinde ismiyle cismiyle “Zaman Gazetesi’ni ver bana” diye sesleniyor” dedi. Semercioğlu, TRT’nin gizli-açık reklam yapmanın yasak olduğu televizyonda, belli bir görüşü temsil eden gazetenin reklamını gizli de değil, açık açık yaptığını iddia etti.



Semercioğlu’nun yazısı şöyle:



Nasıl mı oluyor? Bu işten TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in haberi var mı bilemiyorum. Ama pekala oluyor, hem de gizli falan değil TRT Çocuk kanalında açık açık Zaman gazetesi reklamı yapılıyor.Şahin’in değilse bile TRT Çocuk kanalı için STV’den getirilip kuruma yerleştirilen yöneticilerin görevden alınmasını gerektirecek kadar büyük bir skandal.



Olayı anlatayım;



Bir süre önce yayına başlayan TRT Çocuk kanalında her sabah 08.30’da yayınlanan Ayı Paddington’ın Maceraları adlı bir çizgi film var.



Adından da anlaşılacağı üzere yabancı bir çizgi film bu, Türkçe seslendirme yapılarak yayınlanıyor kanalda.



Bu çizgi filmde Ayı Paddington ne zaman bir gazete okuyacak olsa her seferinde ismiyle cismiyle “Zaman Gazetesi’ni ver bana” diye sesleniyor.filmde gazetenin adı gazete değil ya da uyduruk bir marka değil; Zaman.



Tam bir köylü kurnazlığıyla çocukların aklına Zaman gazetesi yerleştiriliyor.bu devlet televizyonunda yapılıyor.



Bu kadarına da pes artık.



STV’ye ait çocuk kanalı Yumurcak da bu zaten yıllardır böyle, tüm gazeteler Zaman, tüm kanallar Samanyolu adıyla anılıyor.



Ekranda en ufak bir markayı buzlatan RTÜK de Yumurcak’taki bu reklama yıllardır seyirci.



Kanal D dizisinde Hürriyet’i Milliyet’i, Show TV’de Akşam’ı, atv’de Sabah’ın logosunu görmeniz, adını duymanız mümkün değil ama STV’nin Yumurcak’ında her dakika Zaman ve Samanyolu reklamı var.



Hadi diyelim bu RTÜK’ün gözünden kaçtı, devlet televizyonu nasıl alet oluyor bu işe peki?..



Ayı Paddington’ın Maceraları’nda dün sabah yayınlanan bölümde da aynı şey oldu.



Paddington, gazetenin verdiği promosyondan bahsederken “Nerede benim Zaman gazetem” diyerek sesleniyor.



Daha sonra bayiye giderek, “Bir Zaman gazetesi istiyorum” diyerek gazete alıyor.



TRT, gizli-açık reklam yapmanın yasak olduğu televizyonda, belli bir görüşü temsil eden gazetenin reklamını gizli de değil, açık açık yapıyor.



Hem de bir çocuk kanalında, çizgi filmde bunun yapılması işin hiç de masum olmadığını, TRT’deki kadrolaşmanın nasıl cemaatçi dinamiklerle gerçekleştiğini gösteriyor..



TRT yalanladı



Cengiz Semercioğlu'nun yazısına TRT'den itiraz geldi. TRT Çocuk Genel Kordinatörü Can Soysal'ın açıklaması şöyle: "Konuşmalarda Zaman Gazetesi diye en ufak bir cümle, kelime yok. Orijinal çevirisine de baktık. Şöyle ki; çizgi film kahramanımız katılmış olduğu bir yarışma ile ilgili bir posta alıyor. Yarışma ile ilgili olarak da 'Sabah Postası'nda yayınlanmış diyor. Buradan da anlaşılıyor ki Cengiz bey filmi izlememiş. Zannediyorum dışardan biri söyledi kendisine. Keşke bizi arayıp sorsaydı. Kendilerine gerçekleri söylerdik. "