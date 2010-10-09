T24 LogoT24 Logo
Politika

TRT, CHP’ye 87 bin lira ödeyecek

CHP’ye ‘Cesur Hırsızlar Partisi’ diyen ve Deniz Baykal’ı MİT ajanlığıyla suçlayan Tuncay Güney’in sözleri nedeniyle TRT tazminat ödeyecek.

09 Ekim 2010 03:00

T24- CHP’ye ‘Cesur Hırsızlar Partisi’ diyen ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı MİT ajanlığıyla suçlayan Tuncay Güney’in sözleri nedeniyle TRT tazminat ödeyecek.


Hukuk sürecinin son aşamasında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, TRT’nin Baykal’a 10 bin TL ödemesine ilişkin mahkeme kararını uygun görürken CHP için ödenecek rakamı 10 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkardı.


Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Yargıtay’ın bu kararın ardından avukatlar bu kez paranın tahsili için Ankara 29. İcra Dairesi’ne başvurdu.


Daire’nin kararıyla birlikte TRT Genel Müdürlüğü CHP’ye ve Baykal’a yasal faiziyle birlikte 82 bin 557 TL tazminat ödemek zorunda kaldı. 4 bin 538 TL’lik mahkeme masrafıyla TRT’nin uğradığı zarar 87 bin 95 TL’ye ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24