TRT, CHP’ye 87 bin lira ödeyecek

T24- CHP’ye ‘Cesur Hırsızlar Partisi’ diyen ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı MİT ajanlığıyla suçlayan Tuncay Güney’in sözleri nedeniyle TRT tazminat ödeyecek.



Hukuk sürecinin son aşamasında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, TRT’nin Baykal’a 10 bin TL ödemesine ilişkin mahkeme kararını uygun görürken CHP için ödenecek rakamı 10 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkardı.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Yargıtay’ın bu kararın ardından avukatlar bu kez paranın tahsili için Ankara 29. İcra Dairesi’ne başvurdu.





Daire’nin kararıyla birlikte TRT Genel Müdürlüğü CHP’ye ve Baykal’a yasal faiziyle birlikte 82 bin 557 TL tazminat ödemek zorunda kaldı. 4 bin 538 TL’lik mahkeme masrafıyla TRT’nin uğradığı zarar 87 bin 95 TL’ye ulaştı.



