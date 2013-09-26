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Yaşam

TRT çalışanları kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da verici istasyonunun bakım ve onarımı görevinden dönen içinde TRT teknisyenlerinin bulunduğu otomobil, kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

26 Eylül 2013 23:25

 

Trabzon'da verici istasyonunun bakım ve onarımı görevinden dönen içinde TRT teknisyenlerinin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Dogan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Beşikdüzü İlçesine bağlı Dağlıca Köyü'ndeki TRT vericisinde bakım ve onarım çalışması yaptıktan sonra ilçe merkezine dönmek üzere yola çıkan TRT teknisyeni 43 yaşındaki Hüseyin Özdemir'in kullandığı 06 DH 7984 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. TRT teknisyeni Muammer Uzun ise yaralandı. Muammer Uzun, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

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