TRT, 7 Haziran öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye 10 bin 120 dakika ayırmış!

CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, devlet televizyonu TRT’nin 1 Kasım seçimleri öncesi AKP lehinde yaptığı yayınları TBMM gündemine taşıdı. KÖK, “seçimlere 1 ay kala TRT’nin aldığı kararla, AKP’nin tüm seçim propagandasını kesintisiz olarak yayınlayacağını, diğer muhalefet partilerine ise sansür uygulanacağını” savundu.

“7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde de TRT’nin tarafsız olmadığını YSK kararlarına rağmen TRT’nin AKP propagandası yaptığını” ifade eden KÖK, “seçim çalışmalarının başladığı 1 Nisan ile 3 Haziran tarihleri arasında TRT'nin özel röportajlar ve miting canlı yayınlarında AK Parti'ye toplamda 10 bin 120 dakika (168 saat) sürenin ayrıldığı, bunun 3 bin 431 dakikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınlanan mitingleri ve TRT'deki özel canlı yayın programı oluşturduğu, ayrıca TRT’nin 1 Nisan-3 Haziran 2015 tarihleri arasındaki 64 günlük sürede 42 söz programı yayınladığı, bu programlardan 22'sine hükümet ve AK Parti temsilcileri, sözcüleri ve adaylarının katıldığı tespit edilmesine rağmen, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili erken Genel Seçimlerinde de TRT yönetiminin YSK kararına rağmen bazı resmi olmayan kararlar aldığı ve bu kararları yerine getirmeyen yöneticiler hakkında soruşturma açılacağı iddiaları gündeme gelmiştir” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Devrim K, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

- 1 Kasım 2015 Erken genel seçimlerinde AKP’nin tüm propaganda ve mitinglerinin kesintisiz olarak TRT kanallarından yayınlanacağı, bu duruma karşı gelen yönetici ve çalışanlar hakkında soruşturma açılacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? Bu uygulama hangi yasa ve yönetmeliğe göre yapılmaktadır?

- AKP’ ye ekranlarını sınırsız açan TRT’nin yayınlarında Cumhuriyet Halk Partisine 5 ile 15 dakika, MHP’ ye 3 ile 8 dakika, HDP’ ye 2 ile 5 dakika arasında yer vereceği doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? Bu süreler neye göre hesaplanmıştır?

- 1 kasım 2015 Erken Genel Seçimlerine katılacak bir parti liderinin sesinin verilmeyeceği, bunun yerine spiker aracılığıyla konuşturulacağı iddiaları doğru mudur?

- TRT’nin seçim propaganda çalışmalarını yayınlamak için hükümete yakın bir kanalla anlaştığı, bu uygulamaları TRT logosu olmadan bu kanala yaptıracağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? TRT’nin anlaştığı iddia edilen kanal hangisidir? Bu hizmet nedeniyle TRT’nin bu kanala ödeyeceği para kaç liradır?

- Tarafsız bir kamu kuruluşu olması gereken TRT’nin kendi kuruluş yasasına ve YSK kararlarına rağmen AKP’ nin İl teşkilatı gibi çalışmasının nedeni nedir? Bu iddialarla ilgili olarak TRT yönetimi hakkında hangi işlemleri yapacaksınız?