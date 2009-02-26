TRT 6'nın Kürtçe yayını, Danıştay'a götürülüyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, TRT 6'nın Kürtçe yayınına izin veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya gerek olmadığını belirtmesi üzerine, şikayet dosyasını Danışta'ya götürme kararı aldı.





ADD Başkanı Mahmut Özyürek, “Biz uyarmıştık. Davamızı açmıştık. Gördünüz işte, DTP'li Ahmet Türk, Cumhuriyet'in kalbinden Cumhuriyet'e meydan okudu” dedi.



ADD Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, TRT 6 adlı kanalın yayınına izin veren ve yayın başlangıcında Türk ulusuna, Türkçe ve Kürtçe mesaj veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 3'üncü ve 174'üncü maddeleri ile TCK'nın 222 ve 312'nci maddelerini ihlal ettiği ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla geçen 9 Ocak'ta Isparta Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özyürek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmesini ve davanın orada yapılmasını istedi. Özyürek'in şikayetini değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma evrakını inceleyerek, Başbakan'ı soruşturma ve kovuşturma yetkisinin ancak TBMM'de olduğu gerekçesiyle Erdoğan hakkında kovuşturma ve soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Başsavcı Vekili İbrahim Özyurt'un imzasıyla ADD Şube Başkanı Özyürek'e gönderilen kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:



``Hakkında suç isnad edilen, Türkiye Cumhuriyeti 60. Hükümeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 100. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 107. maddelerine göre Başbakan ve Bakanlar hakkındaki soruşturma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu görevlerde bulunan kişiler haklarında soruşturma ve kovuşturma yetkisi bulunmadığından, mevcut Anayasal sistem nedeniyle 60. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi.''



Danıştay'a gidecek



Başbakan Erdoğan'ın yargılanması istemi geri çevrilen ADD Şube Başkanı Mahmut Özyürek, bu kez TRT 6'in yayınlarının durdurulması için Danıştay'a gideceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusu yaparken de TRT 6'ya karşı çıktıklarını belirten Özyürek, şöyle konuştu:



``Kürtçe TV'nin yayın hayatına başlamasının ulusal bütünlüğümüze zarar vereceğini defalarca dile getirdik. `TRT'nin Kürtçe yayına açılması demokratik ve özgürlükçü adım değil, tam tersine ulusal birliği parçalayarak, Kürtleri millet yapma projesidir. Bu sürecin sonu bellidir. Türkiye çok dilli, çok hukuklu, çok kültürlü bir federasyona dönüştürülecektir' demiştik. Haklı çıkmayı hiç istemezdik ama haklı çıktık. Nitekim grup toplantısında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, meclis çatısı altında Kürtçe konuşma yaptı. Atatürk Cumhuriyetine, Cumhuriyet'in kalbinden meydan okudu.



Bu milletin anadili olan Türkçe, devletin de resmi dilidir. Yani Türkçe bu topraklarda yaşayan insanların anlaşmalarını sağlayan sıradan 1 iletişim aracı değil, milletleşmeyi, uluslaşmayı yaratan temel öğedir.''



