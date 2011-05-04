-TRT 6'DAN 2 DİLDE MAÇ YAYINI GAZİANTEP (A.A) - 04.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile lider Samsunspor arasındaki maç TRT 6'dan iki dilde yayınlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Samsunspor arasında pazar günü oynanacak maçı, TRT 6 canlı olarak ekrana getirecek. TRT 6, Bank Asya 1. Lig'de her hafta ekrana getirdiği bir maçı, canlı olarak çift dilde yayınlıyor. Her maçta 2 spiker görevlendiren TRT 6, 8 Mayıs Pazar günü Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor maçını da hem Türkçe hem de Kürtçe anlatımı ile ekrana getirecek.