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TRT 6, TRT Kürt olsun!

DTP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı üyeleri, düzenledikleri basın açıklaması ile TRT 6'yı protesto ettiler.

19 Ocak 2009 02:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Sultanbeyli İlçe Başkanlığı üyeleri, düzenledikleri basın açıklaması ile TRT 6'yı protesto ettiler.


DTP Sultanbeyli ilçe Başkanlığı önünde yapılan basın açıklaması, Kürtçe olarak okundu. Grup adına ismini vermeyen bir DTP yetkilisinin yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda dil yasağının insanlık için büyük bir ayıp olduğunu belirterek, "Şimdi Devlet TRT 6 ile Kürtçe'ye adım attı. Bu bizim için samimi bir adım değil. Onlar aynı gökyüzü altında olduğumuzu söylüyor ama o gökyüzünden üzerimize bomba atıyorlar. Eğer hükümet samimiyse dil üzerindeki yasakları kaldırsın. Bir yandan çocuklarımıza Kürtçe isim vermemizi engelliyorlar. Biz Kürtler, Türkler gibi her türlü görevimizi yerine getiriyoruz. Kürtçe dil sorunu demokratik olarak çözülmelidir"dedi.

Ellerinde Kürtçe olarak, "Devletin Kürdü değil Özgür Kürt", "TRT 6 Kürtler için değil seçim için", "Dilimiz onurumuzdur","Dil öldürmek insan öldürmektir" pankartları taşıyan grup sık sık Kürtçe sloganlar attı.

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