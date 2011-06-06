-TRT 6 ''SEN TÜRKÜNÜ SÖYLE'' YARIŞMASI DİYARBAKIR (A.A) - 05.06.2011 - TRT 6'da şarkı yarışması programında jüri üyeliği yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Birkaç yıl önce böyle bir şey yapmaya kalksak belki hapse girerdik'' dedi. TRT 6'da yayınlanan, ''Sen Türkünü Söyle'' yarışmasına jüri üyesi olarak katılan Şimşek, program sunucularının duygularını sorması üzerine, ''Ben de doğrusu çok duygu yüklüyüm. Bundan birkaç yıl önce böyle bir şey yapmaya kalksaydık, belki hapse girerdik. Türkiye çok değişti, bugün Türkiye bütün zenginliklerini kucaklıyor. Kültürel farklılıkları bir tehdit olarak görmeyen bir Türkiye var. Türkiye gerçekten hem ileri demokrasi anlamında hem de bütün kültürel zenginliklerini ön plana çıkarma anlamında, temel hak ve özgürlükler anlamında çok mesafe katetti. Bugün ben de çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa bir şarkı yarışmasında jüri üyesiyim. Çok heyecanlandım'' diye konuştu. Program sunucusunun ''Maliye politikaları konusundaki başarılarınızı biliyoruz. Çok dikkatli olduğunuzu da biliyoruz. Bu, burada puan verme konusunda iyi haber midir, kötü haber midir? diye sorması üzerine, ''Maliye bakan bakanları biliyorsunuz, her şeyde çok cimri olur. Ama ben cimri değilim'' yanıtını verdi. Gelen konukların her hafta şarkı söylediğini hatırlatan sunucuya, ''siz söylerseniz ben de söylerim'' dedi. ''Bir şarkı var Kürtçe 'dili tatlı ve hoştur' şarkısı. Kadir İpek eşlik etsin'' diyen sunucuya ''Berdan Mardini burada değil mi? diye sordu. Ardından puanların verilmediği ilk bölümde yarışmacılar şarkı söyledi. Şarkı söyleyen yarışmacılara tek tek yorum yapan Şimşek, seslerini çok beğendiğini ve seslerinin çok güzel olduğunu belirtti. Jüri üyelerinden Yekbun'a 10 puan veren Şimşek, ''Kadir İpek 4 puan verecekti'' dedikten sonra şaka yaptığını bildirdi. Puanlama bölümünde şarkılarını söyleyen Yasin ve Servet'e de 10'ar puan veren Şimşek, çok başarılı bulduğunu belirtti. Jüri üyelerinin 10'ar puan verdiği üçüncü yarışmacı İbrahim için Bakan Şimsek, ''Tebrik ediyorum çok güzel. Bu şarkı Civan Haco'nun. Civan Haco'ya da selam söylüyorum. Helal olsun sana'' dedi. İbrahim de ''Moskova'dan Nihat abimin size selamları var''. deyince Şimşek ''Başım gözüm üstüne'' diye karşılık verdi. Zazaca şarkı söyleyen Abdullah'a, Yekbun 9, Kadir İpek 10, Seid Yusiv 10 verirken, kendisi de 10 puan Bakan Şimsek, ''Şarkınla heyecanladım, çok sevindim. Sanırım Avrupa'da bile böyle bir sanatçı yok. Abdullah ve tüm Kürt gençleri için 10 puan veriyorum'' dedi. Yarışmanın finalistlerinin şarkılarını söylemesinin ardından, bir sanat müziği parçası söyleyen Muazzez Ersoy, ''Biraz heyecanlıyım. Normaldir, içerideki arkadaşlarımın heyecanı bana da yansıdı'' dedi. Bakan Şimşek ''Sivas ellerinde sazım çalınır'' parçasına eşlik ederken, Ersoy, ''beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısına, konukların eşlik etmelerini istedi. Şarkıya, yarışmayı izleyen Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Abdulkadir Aksu, AK Parti Milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat ve İhsan Aslan'ın da eşlik ettiği görüldü.