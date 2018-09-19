"TRT 200 yeni araç satın aldı" iddiası TBMM gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "TRT 200 yeni araç satın aldı" iddiasını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi "Ekonomideki kötü gidiş nedeniyle yapılan tasarruf çağrılarına rağmen TRT’nin araç filosunu yenilemesi kabul edilemez. Yüzlerce TRT emekçisini emekliliğe zorlayanlar, araç filosuyla tasarrufu kendileri için yaptıklarını bir kez daha gözler önüne sermişlerdir” dedi.

İlgezdi’nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"19 Eylül 2018 tarihli BirGün Gazetesi’nde, TRT’nin, 200 yeni araç alımı yaptığı haberi yer almıştır. TRT filosuna katılan yeni araçların, Ankara Oran’da bulunan TRT Genel Müdürlüğü’nün “helikopter pistinde” tutulduğu ve yaklaşık 30 milyon lira değerinde oldukları tahmin edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın kamuda araç harcamalarını kısmak üzere tüm kamu kurumlarına bir genelge gönderdiği bilinmektedir. TRT, son günlerde çalışanların emekliliğe zorlanması ya da başka kurumlara gönderilmek istenmesiyle gündemdeki yerini almaktadır. Zorla emekliliğe sevk edilen yüzlerce kişinin yerine diğer kurumlardan personel alındığı iddiası da yanıt beklemektedir.

Ekonomideki kötü gidiş nedeniyle yapılan tasarruf çağrılarına rağmen TRT’nin araç filosunu yenilemesi kabul edilemez. Yüzlerce TRT emekçisini emekliliğe zorlayanlar, araç filosuyla tasarrufu kendileri için yaptıklarını bir kez daha gözler önüne sermişlerdir.

Bu bağlamda;

Habere konu olan araçlar TRT tarafından alınmış mıdır? Alınmış ise alınan araç sayısı kaçtır? Araçlar ne zaman alınmıştır? Alınan araçlar için nasıl bir alım yöntemi izlenmiştir? İhale açılmış mıdır? İhaleyi hangi firma kazanmıştır? Araçlar için toplam ödeme miktarı ne olmuştur? TRT’nin sahip olduğu toplam araç sayısı kaçtır? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamuda araç harcamalarını kısmak üzere tüm kamu kurumlarına bir genelge göndermesine rağmen bu araçlar neden alınmıştır? Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi verilmiş midir? Yüzlerce çalışanını emekliliğe zorlayan TRT, ekonomik krizin yaşanmasına karşın 200 yeni araç alımını neden yapmıştır? Bu araçların alımına neden ihtiyaç duyulmuştur? Alınan araçlar ne için kullanılacaktır? TRT’den 2017 yılında ve 2018 yılının ilk 9 ayında emekli olan sayısı kaçtır? 2018 yılında emekli olanların aylara göre dağılımı nedir? TRT, 2017 ve 2018 yılında kaç personel alımı yapmıştır? 2018 yılında işe alınan personellerin aylara göre dağılımı nedir? 2017 ve 2018 yılında diğer kurumlardan TRT’ye geçiş yapan personel sayısı kaçtır? Bu kurumlar hangileridir ve hangi kurumdan kaç kişi geçiş yapmıştır? 24 Haziran seçimleri sonrası Başbakanlık’tan TRT’ye geçen sayısı kaçtır? Kamu hizmeti yayıncılığının bilincinde olan, yetişmiş, deneyimli, bilgili, birikimli, yayıncı kültürünü bilen TRT çalışanlarını emekliye sevk edilirken yerine neden bu alanlarda yetişmiş yeni kişiler alınmamaktadır? “İhtiyaç Fazlası Personel” olarak tespit edilen personel sayısı kaçtır? Haklarında ne işlem uygulanmıştır? Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dalında yıllarca konservatuarlarda eğitim almış yetişmiş TRT’nin sanatçıları, program yapımcıları, spikerler yani tüm TRT çalışanları en verimli çağlarında ve hâlâ çalışmak istedikleri halde, neden emekliliğe zorlanmaktadırlar? TRT yetkililerine, yıllarca sadece musiki ile ilgilenmiş kişilere, “ya emekli ol ya da başka kurumlara gidersin” tehdidinde bulunma yetkisini kim vermiştir?”