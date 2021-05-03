TRT 2'de mayıs ayında yayınlanacak filmler

Kültür sanat kanalı TRT 2, mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mayıs ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle: