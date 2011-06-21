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TRT '12 Eylül'den beraat etti

12 Eylül referandumu sürecinde ağırlıklı olarak anayasa değişikliği lehindeki görüşlere yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 TRT yöneticisi beraat etti.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - 12 Eylül referandumu sürecinde ağırlıklı olarak anayasa değişikliği lehindeki görüşlere yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 TRT yöneticisi beraat etti.

TRT 1 Koordinatörü Bülent Ata, TRT Haber Koordinatörü Ali Ahmet Böken ve TRT 6 Koordinatörü Fethullah Kırşan, ''halk oylaması sürecindeki yayınlarda ağırlıklı olarak anayasa değişikliği lehindeki görüşlere yer vererek görevlerini kötüye kullandıkları'' iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti. 

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıkların avukatı katıldı. 

Hakim Ali Altınkaya, avukatın son beyanını dinlemesinin ardından Ata, Böken ve Kırşan'ın beraatlerine karar verdiğini bildirdi. 

İddianamede, sanıkların, sorumlu oldukları kanallarda ''halk oylaması sürecindeki yayınlarda ağırlıklı olarak anayasa değişikliğinin lehindeki görüşlere yer vererek görevlerini kötüye kullandıkları'' ileri sürülüyordu.


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