-Troyka heyeti yarın Atina'ya dönüyor BRÜKSEL (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) temsilcilerden oluşan troyka heyeti yarın Atina'ya dönüyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü Amadeu Altafaj Tardio yaptığı açıklamada, ''Yunan yetkililerin mali konsolidasyon önlemleriyle ilgili son zamanlardaki açıklamalarını takiben'' troyka heyetinin Atina'ya dönüş kararı aldığını belirtti. Yunanistan'ın AB ve IMF ile yaptığı kurtarma paketindeki mali hedefleri yerine getirmediği gerekçesiyle bu ay başında Atina ziyaretlerini kısa kesen troyka heyeti, Yunanistan'daki incelemelerini tamamladıktan sonra Avro Bölgesi Maliye Bakanları bu ülkeyle ilgili durum değerlendirmesi yapmak için ekim ayında özel toplantı düzenleyecek. Yunanistan'ın, Mayıs 2010'da kabul ettiği 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ıncı diliminin serbest bırakılması, bu ülkenin paket karşılığında kabul ettiği şartları yerine getirmesine bağlı bulunuyor. Bu arada Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eski başekonomisti Otmar Issing, Yunanistan'ın, elinde Yunan tahvili bulunduranları yüzde 50 ya da daha fazla kayba zorlaması ve sonuç olarak Avro Bölgesi'ni terk etmesi gerektiğini söyledi. Issing, Almanya'da yayımlanan Stern dergisine verdiği demeçte, ''Yunanistan borcunda ciddi bir azalma olmaksızın kendi ayakları üzerinde duramayacak'' dedi. Avro Bölgesi üyesi olarak Yunanistan'ın borcunda bu tür bir azaltmaya müsaade edilemeyeceğini belirten Issing, çünkü bunun ''Yunanistan ve diğer borcu yüksek ülkelerin sorunlarını borç azaltma yoluyla çözmeleri için bahane oluşturacağını'' sözlerine ekledi.