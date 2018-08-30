Troya Ören Yeri'ne engelli ve yürüyüş yolu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören yerine, 2018 Troya Yılı kapsamında 1 kilometreye yakın, engelli ve yürüyüş yolu hazırlanıyor.

Çanakkale\'de 2018 Troya yılı kapsamında, Troya Ören yeri içinde projelendirilen engelli ve yürüyüş yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye\'de ilk kez bir ören yeri oluşturulan engelli yolu ile engelli vatandaşların ziyaretine açılacak. Ören yeri içinde oluşturulacak 1 kilometrelik yeni yol, özellikle antik kente gelen engellilerin ve ziyaretçilerin bölgeyi ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Ahşap travers kaplamalı yol, kiriş, kolon ve beton ayaklarla desteklenecek olan engelli ve yürüyüş yolunda ziyaretçilerin faydalanacağı yönlendirme levhaları da yer alacak. Bu yolun özellikle yüzde 70\'lik kısmı engellilerin çok rahatlıkla gezebileceği, dolaşabileceği aynı zamanda dijital sistem ile de ören yerini rahatlıkla anlayabilecekleri bir yere dönüşecek. Ziyaretçiler ve engelli vatandaşlar tarihi kalıntılara dokunmadan ve zarar vermeden Troya Ören yerini dolaşacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabulünün 20\'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' kapsamında Troya Ören Yeri\'ne ziyaretçi akınının yaşandığını söyledi. Troya Ören Yerine, 2018 Troya Yılı kapsamında geniş kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldığını belirten Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, \" Türkiye\'de ilk kez bir ören yerinde örnek kabul edilebilecek bir yürüyüş yolu projesini hayata geçirdik. Ören yerinde geniş kapsamlı çevre düzenlemesi yapılıyor. Bu düzenlemeyle birlikte dijital bir bilgilendirme sistemini hazırlıyoruz. Bu çalışma ile ören yeri bir müze gibi ziyaret edilebilecek ve dolaşılabilecek. Bu proje ile biz engellilerin ve ziyaretçilerin Troya’nın daha büyük bölümünü ziyaret etmelerini amaçladık. Bu proje Troya Müze\'sinin açılışıyla aynı anda bitirilecek\" dedi.



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