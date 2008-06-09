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Kültür-Sanat

Troya efsanesi büyülemeye devam ediyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu “Troya” efsanesine hayat vermeye devam ediyor

09 Haziran 2008 03:00

Sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra “merhaba” diyen, Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’den Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir sahnede canlandırılıyor.

“Troya” 10 ve 14 Haziran’da saat 21.00’de İstanbul Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatları 1.Kategori: 89,50 YTL, 2.Kategori: 67 YTL, 3.Kategori: 45 YTL, 4.Kategori: 28,50 YTL ve VIP: 112 YTL  (0212) 465 66 66

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