Tropikal kuşakta daha çok kız bebek doğuyor

Tropikal kuşakta, özellikle de Afrika'da, daha fazla kız bebeğin dünyaya geldiği ortaya çıktı.ABD'nin Georgia Üniversitesi'nden Kristen Navara ve ekibi, 1997-2006'da 202 ülkeden alınan verilerde, sıcak ve soğuk bölgelerle tropikal enlemler arasında doğan erkek ve kız bebeklerin oranında büyük farklılıklar belirledi.İngiliz "Biology Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, doğan bebeklerin ortalama yüzde 51,3'ünün erkek olduğunu belirten araştırmacılar, ancak dönencelerde erkek bebek oranının yüzde 51,1'e, Sahraaltı Afrikası'ndaki doğumlarda yüzde 50,7'ye düştüğüne dikkati çekti.Bu farklılığın kız bebeklerin kürtajla yok edildiği Çin ve Hindistan ile bazı Afrika ülkelerinde daha da belirgin olduğu vurgulandı.Navara ve ekibi, "gizemin" çözülmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirttiler.Bazı araştırmalar, sperm kalitesinin gün süresine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştu.1979 ve 1980'de Fransız nüfus bilimciler Andre Langaney ve Gilles Pison, Afrika'da kızamık salgınının ardından erkek bebek doğumlarının arttığını belirlerken, bazı araştırmalar da kışın ya da güneş ışınlarının azaldığı günlerde ev fareleri, hamsterlar gibi kemirgenlerin dünyaya getirdiği erkek yavru sayısının daha fazla olduğunu göstermişti.Yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her birine dönence veya tropika, bu iki enlem arasındaki bölgeye ise tropikal kuşak deniyor.