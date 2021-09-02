Tropikal Ida Fırtınası nedeniyle New York ve New Jersey'de en az sekiz kişi hayatını kaybetti

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fırtına kaynaklı ölümlerin sekizinin New York'ta birinin ise New Jersey'de meydana geldiği belirtildi.

Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

New York'ta iki metro istasyonunda meydana gelen sel nedeniyle metro ulaşımı durduruldu. Şehirde zorunlu olmayan durumlar dışında araçların kullanılmaması çağrısı yapıldı.