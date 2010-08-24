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Dünya

TROPİKAL FIRTINANIN KASIRGAYA DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR MEKSİKO (A.A)

24 Ağustos 2010 02:11

-TROPİKAL FIRTINANIN KASIRGAYA DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR MEKSİKO (A.A) - 23.08.2010 - Meksika'nın güney Pasifik kıyısını etkisi altına alan ''Frank'' tropikal fırtınasının kasırgaya dönüşme tehlikesinin olduğu bildirildi. Meksika Ulusal Meteoroloji servisi, fırtınanın batıya doğru yöneldiği ve saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla şiddetli yağışlara yol açması ve deniz ulaşımının kesilmesine neden olmasının beklendiğini belirtti. Ülkenin tüm güney kıyı bölgesinde ''düşük seviyeli'' alarm durumuna geçildiği kaydedildi.

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