T24 LogoT24 Logo
Dünya

TROPİKAL FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 20'YE ÇIKTI MANİLA (A.A)

10 Mayıs 2011 17:34

-TROPİKAL FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 20'YE ÇIKTI MANİLA (A.A) - 10.05.2011 - Filipinler'i vuran Aere tropikal fırtınasında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. Sivil Savunma Dairesi, üç gündür ülkeyi vuran fırtınanın seller, toprak kaymaları ve elektrik kesintilerine yol açtığını bildirdi. Can kayıplarının 16'sının ülkenin doğusundaki Bicol, 2'sinin orta kesimlerdeki Visayas, birinin başkent Manila ve birinin de kuzeydeki Bulacan eyaletinde olduğu kaydedildi.  Kurbanların çoğunun sellerde, bir kısmının toprak kaymasından ve elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Tarım Bakanı Proceso Alcala ise yağmurun, pirinç ve diğer ürünleri eken çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24