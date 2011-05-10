-TROPİKAL FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 20'YE ÇIKTI MANİLA (A.A) - 10.05.2011 - Filipinler'i vuran Aere tropikal fırtınasında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. Sivil Savunma Dairesi, üç gündür ülkeyi vuran fırtınanın seller, toprak kaymaları ve elektrik kesintilerine yol açtığını bildirdi. Can kayıplarının 16'sının ülkenin doğusundaki Bicol, 2'sinin orta kesimlerdeki Visayas, birinin başkent Manila ve birinin de kuzeydeki Bulacan eyaletinde olduğu kaydedildi. Kurbanların çoğunun sellerde, bir kısmının toprak kaymasından ve elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Tarım Bakanı Proceso Alcala ise yağmurun, pirinç ve diğer ürünleri eken çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.