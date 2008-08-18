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Yaşam

Trilyonluk aşiret gelini

Hakkari'de, Pinyanişi Aşireti lideri eski AKP Milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlunun üç gün üç gece süren düğününde geline 18 kilo altın, damada 320 bin YTL takıld

18 Ağustos 2008 03:00

Hakkari’de Pinyanişi Aşireti lideri eski AKP Milletvekili Mustafa Zeydan’ın oğlu, AKP Milletvekili Rüstem Zeydan’ın kardeşi Zayyat Zeydan ile aynı aşiretten Veysel Abbasigil’in kızı Meryem Abbasigil, 3 gün 3 gece süren dillere destan düğünle dünya evine girdi. 15 bin kişinin katıldığı düğünde gelin Meryem’e 18 kilo altın takı, damada ise 320 bin YTL takıldı. Altın ve paralar gelin ve damadın üzerinden taşınca, çantalara konuldu.

Pinyanişi Aşireti lideri olan AKP eski Milletvekili Mustafa Zeydan’ın Esentepe Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki düğün cuma günü akşam başladı. Düğünün üçüncü ve son gününe AKP Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, Van, Hakkari, Şırnak Bitlis, Ankara ve İstanbul’daki aşiret mensuplarından yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Düğüne katılan davetliler takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu. Davetliler, 20 yaşındaki gelin Meryem Abbasigil'e 18 kilo altın, 21 yaşındaki damat Zayyat Zeydan'a ise 320 bin YTL taktı. Ancak gelin Meryem'in taşımakta zorlandığı takılar düğün sahipleri tarafından alınarak çantalara konuldu.

70 KÜÇÜK, 30 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ

Düğün yemeği olarak kavurma, pilav ve salata ikram edildi, Yemek için 30 büyük, 70 küçükbaş hayvan kesilirken, 20 bin şişe su, 15 bin ekmek, 1 ton salatalık, 1 ton domates, 500 kilo biber, 1 ton prinç, 1 ton yoğut kullanıldı. Düğün yemeği 10 aşçı tarafından hazırlandı. Düğüne katılan davetliler, kol kola girerek canlı müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Eski AKP Milletvekili Mustafa Zeydan, oğulları AKP Milletvekili Rüstem Zeydan, damat Zayyat ve gelini Meryem ile hatıra fotoğraf çektirip, halaya katıldı. Milletvekili Zeydan, sanatçı Aydın Aydın’a eşlik ederek Kürtçe türküler söyledi. 3 gün, 3 gece süren dilllere destan düğün, gelin ve damadın evlerine uğurlanması ile son buldu.



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